കൊവിഡും സംഘടനാ ദൗര്‍ബല്യവും പ്രതിബന്ധമായി; കോണ്‍ഗ്രസ് തോല്‍വിയുടെ കാരണം വിശദീകരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല

Posted on: May 26, 2021 3:56 pm | Last updated: May 26, 2021 at 3:56 pm