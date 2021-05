വെടിനിര്‍ത്തിയിട്ടും ക്രൗര്യമടങ്ങാതെ ഇസ്‌റാഈല്‍

വെടിനിര്‍ത്തലിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വന്നതിലെ ജാള്യം മറക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗസ്സയിലും ഫലസ്തീന്‍ യുവാക്കളെ വ്യാപകമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് മര്‍ദിച്ച് ജീവച്ഛവമാക്കിയാണ് സൈനിക വാഹനത്തില്‍ കയറ്റുന്നത്. എന്താണ് കുറ്റം? ആരാണ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്? ഉത്തരമില്ല ഒന്നിനും.

Posted on: May 26, 2021 4:01 am | Last updated: May 26, 2021 at 12:37 am