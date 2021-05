പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പുറമെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തും മാറ്റം; സുധാകരന് തന്നെ മുന്‍ഗണന

Posted on: May 22, 2021 2:41 pm | Last updated: May 22, 2021 at 2:41 pm