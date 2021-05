#FACTCHECK: ഫലസ്തീന്‍ നരനായാട്ടിനിടെ നെതന്യാഹുവിനെ സഊദി കിരീടാവകാശി വിളിച്ച് സൗഹൃദം പങ്കിട്ടുവോ?

Posted on: May 19, 2021 9:01 pm | Last updated: May 19, 2021 at 9:02 pm