മന്ത്രിസഭാ രൂപവത്കരണവും രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശവും

അധികാരത്തില്‍ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും അര്‍ഹമായ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകുക എന്നത് കൂടി ജനാധിപത്യത്തില്‍ പ്രധാനമാണ്. അതുറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. അതിന് ഭരണച്ചെലവ് അല്‍പ്പം ഏറിയാലും തകരാറ് പറയാനാകില്ല. പക്ഷേ, അത്തരം പ്രാതിനിധ്യമൊക്കെ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് 1996ല്‍ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 14 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയത്. അവിടെ ഏറ്റവുമധികം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തത് സി പി എമ്മായിരുന്നു, പാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം ഏഴായി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട്

Posted on: May 18, 2021 4:02 am | Last updated: May 18, 2021 at 12:43 am