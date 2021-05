സി എം വലിയുല്ലാഹിയെന്ന അഭയ കേന്ദ്രം

സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരെയും പേടിക്കാതെ സത്യം അവിടുന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ബിദഈ കക്ഷികളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പായിരുന്നു.

Posted on: May 16, 2021 5:00 am | Last updated: May 15, 2021 at 11:25 pm