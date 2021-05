ഗാസയില്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ നരനായാട്ട്; വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഹമാസ് കമാന്‍ഡര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 16 മരണം

Posted on: May 12, 2021 11:30 pm | Last updated: May 13, 2021 at 2:03 am