സൗഹൃദത്തിന്റെ ഈദ്

അക്കാലം സൗഹൃദത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെതുമാണ്. വീട്ടില്‍ സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്ത ശങ്കുണ്ണി ആശാരി ബാപ്പയോട് തന്റെ ഓർമക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴയ വീട്ടില്‍ ചുമരില്‍ അലമാര നിർമിച്ചു നല്‍കിയത് ഇന്നും ഓര്‍ക്കുന്നു. ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഐക്യവും സൗഹൃദവുമുണ്ട്. പെരുന്നാള്‍ ദിനം ബന്ധങ്ങള്‍ കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന കൂടിച്ചേരലുകള്‍ കൂടിയാണ്. പഴയകാല പെരുന്നാള്‍ ഓർമകള്‍ പങ്കുവെക്കുകയാണ് കേരളക്കരയിലെ മുതിര്‍ന്ന പണ്ഡിതനും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമ പ്രസിഡന്റുമായ ഇ സുലൈമാന്‍ മുസ്‌ലിയാർ.

ഫോട്ടോ: പി കെ നാസർ

തയ്യാറാക്കിയത്: ടി മൊയ്തീൻ കുട്ടി

