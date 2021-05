‘വയൽവരമ്പത്തെ നിസ്കാര’ ഓർമയിൽ ബാല്യകാല റമസാൻ

റമസാനിൽ മാളിയേക്കൽ വലിയപള്ളിയിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ തന്നെ കാരണവന്മാരെത്തുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഖുർആൻ പാരായണമാണ്. എന്റെ ഒരു മൂത്താപ്പയുണ്ടായിരുന്നു സൈതലവി ഹാജി. മഹല്ല് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. റമസാനിൽ മറ്റ് ചിന്തകളില്ല. ഖുർആൻ പാരായണം തന്നെ. പള്ളി നിറയെ ഓത്തുകാരായിരുന്നു. അകത്തും പുറത്തും നിരവധി ഓത്തുകാർ, പല ശീലുകളിൽ തപ്പിയും തടഞ്ഞും ഒഴുകിയും അതൊരു മുഴക്കമായി തുടരും.

