പ്രവാസ കേരളത്തിന് മന്ത്രിയുണ്ടാകുമോ?

സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലയോളം പോന്ന സമൂഹമാണ് പ്രവാസി മലയാളികള്‍. 14 ജില്ലകള്‍ മാത്രമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ജില്ല അപ്രധാനമാകേണ്ട ഒന്നല്ല. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിയില്‍ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ സമൂഹത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന വിധം സര്‍ക്കാറിന്റെ വകുപ്പു വിന്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

Posted on: May 8, 2021 10:18 am | Last updated: May 8, 2021 at 12:19 pm