വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് വിജയാഘോഷം നടത്തി ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകർ

വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ച് വിജയാഘോഷം നടത്തി ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകർ

Posted on: May 7, 2021 8:33 pm | Last updated: May 7, 2021 at 8:33 pm