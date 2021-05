രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ 20ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കും

Posted on: May 6, 2021 8:03 pm | Last updated: May 6, 2021 at 8:03 pm