അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ പോലീസ് മരുന്ന് വാങ്ങി നല്‍കും; ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ പോലീസിന്റെ ടെലി മെഡിസിന്‍ ആപ്

Posted on: May 5, 2021 7:31 pm | Last updated: May 5, 2021 at 7:31 pm