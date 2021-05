മമത ദീദി എന്ന പോരാളി

2014ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളില്‍ ബി ജെ പിയുണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയെഴുത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണെന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്നു. അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ നിഷ്‌കരുണം പൊളിച്ചെറിഞ്ഞാണ് മമത ‘കാവി അധിനിവേശ'ത്തെ തോല്‍പ്പിച്ചത്.

