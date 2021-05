തലകള്‍ മാറിയതു കൊണ്ടായില്ല, നയവും മാറണം

ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായ താത്കാലിക രാഷ്ട്രീയാധികാര മത്സരങ്ങള്‍ വെടിയണമെന്നല്ല, ശാശ്വതമായ ജനാധിപത്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ കണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയില്‍ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്.

Posted on: May 5, 2021 4:01 am | Last updated: May 4, 2021 at 11:40 pm