പിണറായിയുടെ തുടര്‍ച്ചക്ക് കാരണങ്ങളുണ്ട്‌

ഈ വലിയ വിജയം അപ്രതീക്ഷിതമോ, വിശകലന വൈഷമ്യമുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ല. ഞാനെന്നോ നിങ്ങളെന്നോ പറയാതെ, എപ്പോഴും നമ്മളെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയന്, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു, അത് ജനപിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന നിശ്ചയവുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉറപ്പിനോടാണ് ജനവികാരമെന്തെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം പോലും മനസ്സിലാകാത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ഘടക കക്ഷികളെയും കൂട്ടി ഏറ്റുമുട്ടലിനിറങ്ങിയത്.

Posted on: May 4, 2021 4:02 am | Last updated: May 4, 2021 at 12:13 am