കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്ത ടീച്ചറമ്മക്ക് മട്ടന്നൂര്‍ നല്‍കിയത് 60,963 വോട്ടുകളുടെ റെക്കോര്‍ഡ് ഭൂരിപക്ഷം

Posted on: May 2, 2021 6:50 pm | Last updated: May 2, 2021 at 6:50 pm