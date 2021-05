ഇത് ജനങ്ങളുടെ വിജയം; ഇതിന്റെ നേരവകാശികള്‍ കേരള ജനത: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 2, 2021 5:49 pm | Last updated: May 2, 2021 at 6:15 pm