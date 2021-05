മൂന്നാം ഘട്ട വാക്‌സിനേഷന്‍ ഇന്ന് മുതല്‍; പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വാക്‌സിന്‍ സ്‌റ്റോക്കില്ല

Posted on: May 1, 2021 10:43 am | Last updated: May 1, 2021 at 10:43 am