വാക്‌സിന് സര്‍ക്കാര്‍ പണം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്ന് ചോദ്യം; ആ സമയത്ത് പണം വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 28, 2021 7:31 pm | Last updated: April 28, 2021 at 7:31 pm