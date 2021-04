വാക്‌സീന്‍ നയത്തിലെ നീതികേടുകള്‍

രാജ്യം ഇതുവരെ പിന്തുടര്‍ന്ന സാര്‍വത്രിക വാക്‌സീനേഷന്‍ നയം മരുന്നു കമ്പനികള്‍ക്കു വേണ്ടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ബലികഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 18നും 45നുമിടയിലുള്ളവര്‍ക്ക് കൊവിഡ് വാക്‌സീന്‍ സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല. മെയ് ഒന്ന് മുതലുള്ള പുതിയ വാക്‌സീന്‍ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

