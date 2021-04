ഇന്ത്യക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടറുകള്‍ അനുവദിച്ച നടപടി; സല്‍മാന്‍ രാജാവിന് അഭിനന്ദനവും പ്രാര്‍ത്ഥനയുമായി കാന്തപുരം കത്തയച്ചു

Posted on: April 27, 2021 9:00 pm | Last updated: April 27, 2021 at 9:00 pm