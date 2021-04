മുഖം മോശമായതിന് കണ്ണാടിയെന്ത് പിഴച്ചു!

സര്‍ക്കാറിന് ഭരണപരമായ വീഴ്ചകള്‍ സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ വിമര്‍ശങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമാണ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടലല്ല, തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കലാണ് അതിന് പരിഹാരം. സര്‍ക്കാറിന്റെ തെറ്റായ ചെയ്തികളെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ജുഡീഷ്യറിക്കുമെല്ലാം അവകാശമുണ്ട്.

Posted on: April 27, 2021 4:01 am | Last updated: April 26, 2021 at 11:58 pm