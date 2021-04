സിദ്ദീഖ് കാപ്പന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു പി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് പിണറായി വിജയൻ

Posted on: April 25, 2021 7:20 pm | Last updated: April 25, 2021 at 7:21 pm