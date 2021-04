കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍; ട്വിറ്ററിന് നോട്ടീസ്

Posted on: April 25, 2021 2:14 pm | Last updated: April 25, 2021 at 2:14 pm