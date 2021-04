പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശനം പ്രധാന മന്ത്രി റദ്ദാക്കി; കൊവിഡ് അവലോകന യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും

Posted on: April 22, 2021 6:54 pm | Last updated: April 22, 2021 at 6:54 pm