യാത്ര നിയന്ത്രണ ഭീതിയില്‍ പ്രവാസ ലോകം;ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു

Posted on: April 20, 2021 11:55 pm | Last updated: April 20, 2021 at 11:55 pm