രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷം കവിഞ്ഞു; 1,619 പേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി

Posted on: April 19, 2021 10:13 am | Last updated: April 19, 2021 at 10:13 am