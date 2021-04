ഹൃദയത്തിനും വേണം ‘നനച്ചുളി’

"നനച്ചുളി' എന്ന പേരില്‍ റമസാനിന് മുന്നോടിയായുള്ള ബാഹ്യമായ ശുചീകരണവും ഒരുങ്ങലും ഉള്‍പ്പെടെ നമ്മുടെ പൂര്‍വീകര്‍ കാണിച്ചു തന്ന ഉത്തമമായ മാതൃകകള്‍ പിന്‍പറ്റിയാണ് നാം വിശുദ്ധ മാസത്തെ വരവേറ്റത്.

