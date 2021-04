കൊവിഡ് ഭീതിയിലും കണ്ണൂരിൽ ബോംബ് നിർമാണം തകൃതി

രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മനസ്സ് വെച്ചെങ്കിലേ കണ്ണൂരിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിന് അറുതി വരുത്താനാവൂ. സമാധാനപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അണികളെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ ബോധവത്കരണം നടത്തുകയാണ് ഇതിനാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്.

Posted on: April 18, 2021 5:00 am | Last updated: April 17, 2021 at 11:25 pm