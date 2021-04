കോഴിക്കോട് പറമ്പിൽബസാറിൽ നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂം തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു

Posted on: April 8, 2021 3:07 pm | Last updated: April 8, 2021 at 3:08 pm