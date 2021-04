പ്രാദേശിക അസമത്വത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി?

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം, മറ്റ് ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ പിന്നാക്ക കാര്‍ഷിക ഗ്രാമീണ പോക്കറ്റുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. സംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിച്ചതിനു ശേഷം, മാറിവരുന്ന സര്‍ക്കാറുകള്‍ നിരവധി വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുമ്പോഴും, വിഭവങ്ങളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും വിതരണത്തില്‍ അസമത്വമില്ലാതെ താരതമ്യേന വികസനത്തില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോയി

