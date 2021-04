ലുലു മാളില്‍ തോക്ക് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; റിട്ട.വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

ലുലു മാളില്‍ തോക്ക് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; റിട്ട.വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

Posted on: April 4, 2021 3:32 pm | Last updated: April 4, 2021 at 4:08 pm