വിജ്ഞാന സമ്പാദനം ജീവിത നിഷ്ഠയാക്കിയ പണ്ഡിതൻ

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത്, ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ദർസ് നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അതിന്റെ സന്തോഷം പറയും. ആധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Posted on: April 4, 2021 5:05 am | Last updated: April 3, 2021 at 11:58 pm