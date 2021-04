ഇ വി എമ്മിന്റെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ

സത്യസന്ധവും സുതാര്യവും തീർത്തും വിശ്വസനീയവുമായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളും വോട്ടെണ്ണലുമെല്ലാം. വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ പക്ഷേ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇ വി എം ഒഴിവാക്കി പേപ്പർ ബാലറ്റിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ആവശ്യം ജനാധിപത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ നിന്നുയരുന്നുണ്ട്.

