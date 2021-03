നീതിപീഠത്തിനിത് മറവിരോഗം

എത്രമേല്‍ ലാഘവത്തോടെയാണ് യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ബഹുമാന്യ ന്യായാധിപര്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2017ലെ ഫിനാന്‍സ് ആക്ടിന്റെ നിയമപരമായ ബലത്തിലാണല്ലോ ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് സ്‌കീം കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാല്‍ 2018 ജനുവരിയില്‍ ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ടിനെ പ്രതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫിനാന്‍സ് ആക്ടിനെയും ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് സ്‌കീമിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഹരജികള്‍ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഹരജികളില്‍ യഥോചിതം ഇടപെടാന്‍ നീതിപീഠം ശുഷ്‌കാന്തി കാണിച്ചില്ല.

