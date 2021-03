ഖസാക്കിസ്ഥാനിലെ മഞ്ഞിൻ രാവുകൾ

മൈനസ് 16 -27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തണുപ്പായിരുന്നു ആ ഒരാഴ്ച അസ്താനയിൽ. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ റോഡുകളും കവലകളും കാലിയാകും. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലേന്ന് വാഹനങ്ങൾ ഓടിയിരുന്ന റോഡുകൾ ഐസ് മലകൾ പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. പഴയ സോവിയറ്റ് യൂനിയന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഖസാക്കിസ്ഥാൻ മണ്ണിലൂടെ...

യാത്രാനുഭവം

Posted on: March 28, 2021 2:30 pm | Last updated: March 28, 2021 at 2:31 pm