ജസ്റ്റിസ് എന്‍ വി രമണക്കെതിരെ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയ പരാതി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

Posted on: March 24, 2021 5:05 pm | Last updated: March 24, 2021 at 6:09 pm