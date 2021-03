യു ഡി എഫിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ ‘വെൽഫെയർ’

•മത്സരിക്കുന്നത് 19 സീറ്റിൽ • ഐക്യ മുന്നണിക്ക് താങ്ങായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി

Posted on: March 22, 2021 10:17 pm | Last updated: March 22, 2021 at 10:18 pm