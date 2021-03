യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത് 2.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ; ഈ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് തോമസ് ഐസക്

Posted on: March 21, 2021 11:58 am | Last updated: March 21, 2021 at 11:59 am