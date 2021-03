കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടുകച്ചവടം നടത്തിയതിനാലാണ് നേമത്ത് ബി ജെ പി ജയിച്ചതെന്ന് 2016ലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി വി സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ള

Posted on: March 21, 2021 11:03 am | Last updated: March 21, 2021 at 11:05 am