ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ 3000 ആക്കും, തൊഴില്‍ രഹിതരായ വീട്ടമ്മമാര്‍ക്ക് 2000 രൂപ; യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി

Posted on: March 20, 2021 12:25 pm | Last updated: March 20, 2021 at 2:14 pm