കെ ജി മാരാര്‍ മരിച്ചത് 1995ല്‍; പിണറായി മാരാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏജന്റായത് 15 വര്‍ഷം മുമ്പ് 2006ലാണോയെന്ന് എം ടി രമേശിനോട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

Posted on: March 18, 2021 5:49 pm | Last updated: March 18, 2021 at 5:51 pm