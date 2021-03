സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിര. കമ്മീഷണർമാരാകുമ്പോൾ

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിര. കമ്മീഷണർമാരാകുമ്പോൾ

സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമമനുസരിച്ചുള്ള തസ്തികയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീണർ. സ്വതന്ത്രവും നിർഭയവുമായി പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാ പാർട്ടികളോടും തുല്യതയോടെ സമീപിക്കാനും സാധ്യമായവരെയാണ് ഈ പദവിയിലേക്ക് നിയമിക്കേണ്ടത്.

