ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ അപര്യാപ്തത

രാജ്യത്തെ 70 ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങള്‍ അധിവസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളുടെ 30 ശതമാനം പോലും എത്തുന്നില്ല എന്നതു തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിനു മുന്നിലെ വെല്ലുവിളി.

Posted on: March 12, 2021 5:00 am | Last updated: March 11, 2021 at 11:37 pm