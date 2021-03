സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയമെന്ന കീറാമുട്ടി

നേതൃത്വം മുകളില്‍ നിന്ന് അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ അണികള്‍ കണ്ണുംപൂട്ടി അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും അണികളുടെ താത്പര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തു മാത്രമേ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ണയിക്കാനാകുകയുള്ളൂവെന്നുമുള്ള വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം.

Posted on: March 12, 2021 5:00 am | Last updated: March 11, 2021 at 11:32 pm