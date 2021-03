യമനിലെ കുട്ടികളോടെന്ത് പറയും?

അറബ് വസന്തമെന്ന് കൊണ്ടാടപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭ പരമ്പരകൾ അരങ്ങേറിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അരാജകത്വമാണ് സംഭവിച്ചത്. പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേക നേതൃത്വമോ ഭാവി പദ്ധതിയോ ഇല്ലാതെ ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ചത്.

