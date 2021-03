കേരളം അത്യുഷ്ണത്തിലേക്ക്

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റത്തിനു പുറമേ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ വിവേകരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂടി ഫലമാണ്. തണ്ണീർതടങ്ങളും വയലുകളും നികത്തൽ, കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിയിക്കൽ, വർധിത തോതിലുള്ള മണൽ, പാറ ഖനനം, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അത്യുഷ്ണത്തെയും വരൾച്ചയെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ്.

