ലോകത്ത് കൊവിഡില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 25.80 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക്

Posted on: March 5, 2021 7:37 am | Last updated: March 5, 2021 at 8:35 am