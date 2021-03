പാലക്കാട്ട് എ വി ഗോപിനാഥിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുന്നു; പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി രാജിപ്രഖ്യാപിച്ചു

Posted on: March 4, 2021 4:58 pm | Last updated: March 4, 2021 at 4:58 pm